Loper die hondje Dribbel doodstak verdedigt zich, baasje vindt reactie “misplaatst” en “onwaar”

Politie patrouil­leert na doodsbe­drei­gin­gen langs woning van jogger die Dribbel neerstak

6:59 “Moordenaar! Psychopaat! Ik hoop dat iemand in uw beide knieschijven schiet.” De jogger die vorige week hondje Dribbel doodstak in Waasmunster is zaterdag opgepakt en onder voorwaarden weer vrijgelaten, maar is opgejaagd wild. Op sociale media is een heksenjacht ontketend en worden de naam en foto van de man massaal verspreid, samen met zijn adres en telefoonnummer. De jogger diende intussen op zijn beurt klacht in tegen de mensen die hem bedreigden, en de politie patrouilleert uit voorzorg langs zijn woning. Waarom reageren mensen zo heftig op de gebeurtenissen?