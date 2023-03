Lokerse Vooruit en Groen in 2024 niet meer in kartel naar kiezer: “We willen de stemmer een zuivere keuze bieden”

Bij de vorige stembusgangen trokken Groen en Vooruit (toen nog sp.a) telkens met een gezamenlijke lijst van kandidaten naar de kiezer, maar in 2024 gaan beide partijen dus elk hun weg. “Vooruit Lokeren is de afgelopen jaren een brede beweging geworden, die net als Lokeren, in volle groei is. Die groei willen we verder uitwerken door de kiezer de zuivere keuze te geven voor een sterk sociaal programma”, zegt Ron Van Kersschaver, de lokale partijvoorzitter en gemeenteraadslid wordt naar voren geschoven als lijsttrekker.

“We trekken in 2024 met een gemotiveerde ploeg socialisten naar de kiezer. De drive is er om een sterk resultaat neer te zetten en de ambitie is om in de volgende bestuursperiode deel uit te maken van een vernieuwd stadsbestuur. Iedereen die hieraan wil meewerken is welkom bij onze beweging: Lokeraars en Moerbekenaren.”

Nieuwe perspectieven

Björn Rzoska, fractieleider van Groen en lijsttrekker van de kartellijst bij de voorgaande verkiezingen, bevestigt het nieuws. “Er is vooraf samenspraak geweest over het lokaal apart opkomen van Groen en Vooruit. Het verkiezingsjaar 2024 zal anders verlopen in Lokeren met Moerbeke-Waas. Na twee gemeenschappelijke verkiezingscampagnes in 2012 en 2018 gaan beide politieke partijen lokaal in 2024 inderdaad met een eigen volwaardige kieslijst naar de kiezer in Lokeren en Moerbeke-Waas. De fusie geeft voor beiden nieuwe perspectieven.”

