Lokerse vissers krijgen betere hengelplaatsen

Onder meer door de droogte en de daarbij horende lage waterstanden kunnen vissers hun hobby niet meer altijd naar behoren beoefenen. De stad investeerde daarom in 25 hengelplaatsen nabij het water, onder meer voor de visvijver in het Bospark.

De Lokerse vissers zijn tevreden dat de stad middelen vrijmaakt voor hun passie. “De visvijver in het Bospark is op enkele tientallen jaren tijd uitgegroeid tot één van de mooiste locaties om te vissen dankzij de aanwezige natuurpracht en het rijke visbestand”, zeggen Danny Rogiers en Maurice De Clercq. “Nochtans zijn we hier dertig jaar geleden van nul begonnen. De vijver was toen zwaar vervuild. Helaas halen we soms nog gedumpte zaken, zoals fietswrakken, uit het water.”