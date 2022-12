Lokerse triatlonclub LTC gooit hoge ogen: “Ledenaantal groeit en Sportvrouw van het Jaar in onze rangen”

LokerenDe Lokerse triatlonclub LTC heeft de wind in de zeilen. De voorbije jaren vervijfvoudigde het ledenaantal en clubpionier en Belgisch kampioene An Derweduwen mocht op het Sportgala de trofee van Lokerse Sportvrouw van het Jaar in ontvangst nemen. “Al meer dan dertig jaar lang train ik zowat elke dag. Dankzij triatlon verleg ik mijn grenzen”, zegt An.

Kilometers aan een stuk zwemmen, fietsen en lopen. Het is niet voor iedereen weggelegd, maar bij de Lokerse triatlonclub LTC zit de populariteit van de sport al een tijdje in de lift. Met dank onder meer aan de inbreng van de tandem Bart Nonneman en Dieter Van der Stock van vzw En Danseuse die trainingen op maat aanbieden en samen met LTC in 2018 de Lokerse Hazentriatlon in het leven riepen en een ‘Start to triatlon’-pakket aanbieden. Sinds die aanpak groeide het ledenaantal van de club van 12 naar 50 leden op enkele jaren tijd.

Volledig scherm An Derweduwen sportvrouw van het jaar. © Lokeren Leeft

Pionier

Eén van de pioniers van het eerste uur die er nog steeds bij is: An Derweduwen (60). “Ik ben met triatlon begonnen tussen de geboortes van mijn twee oudste kinderen nu zowat 33 jaar geleden. Ik had ergens een advertentie zien staan en de sport sprak mij wel aan. Tussen het zorgen voor mijn kinderen maalde ik mijn trainingskilometers. Eigenlijk train ik al meer dan dertig jaar zowat elke dag. Triatlon is een levensstijl. Dat is ’s ochtends vroeg opstaan om voor dag en dauw te gaan lopen en als we op reis gingen met het gezin, was het een sportvakantie. Sporten is bovendien ook terugvechten na tegenslagen. Soms letterlijk vallen en opstaan, wanneer je lichaam je in de steek laat. De kunst is dan: rustig uit het diepe dal kruipen en erin geloven dat het weer kan”, spreekt An uit ervaring.

Volledig scherm © LTC

Toewijding

De vele jaren toewijding voor haar sport werden dit jaar bekroond met de titel Lokerse sportvrouw van het jaar. Een onderscheiding die An kreeg nadat ze als eerste eindigde op het Belgisch kampioenschap in de leeftijdsgroep 60 tot 65 jaar en vierde werd op het Europees kampioenschap kwarttriatlon in Olstzyn (doorgaans 1km zwemmen, 40 fietsen en 10 km lopen) waar ze als 4e eindigde. Hierdoor kwalificeerde ze zich voor het EK en WK in 2023. Ze haalde overwinningen in de kwarttriatlons van Beernem, Sint- Martens Latem, Sint Niklaas en Hengstdijk, waar ze ook alle 50+-dames klopte.

Bevroren drinkbussen

Ook de mannen van LTC laten zich niet onbetuigd. Zo namen Bart Nonneman, Dieter Van der Stock en Steven Dujardin afgelopen weekend deel aan de zogenaamde ‘Hel van Kasterlee’ bij vriestemperaturen. “Het water in onze drinkbussen bevroor letterlijk”, zegt Nonneman. “Maar zoals An al zei: triatlon dat is je grenzen verleggen. Al willen we met onze start to triatlon de drempel verlagen voor wie van de sport wil proeven.”

Voor meer informatie kan je surfen naar endanseuse.be.

Volledig scherm De drie LTC'ers die deelnamen aan de Hel van Kasterlee. © LTC

