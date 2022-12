Lokerse sporthelden 2022 gehuldigd tijdens Sportgala

LokerenJaarlijks huldigen Stad Lokeren en de Lokerse Sportraad hun sportkampioenen op het Sportgala. Eindelijk kon het gala opnieuw doorgaan in zijn gewone vorm, in het Sport- en Jeugdcomplex. De sportieve kampioenen en laureaten van 2022 werden gelauwerd met speeches, sportoptredens en huldigingen.

Sportbelofte 2022: Manoe Van Cauwenberg (dans)

Manoe van Cauwenberg heeft in het sportjaar 2022 zo goed als al haar wedstrijden gewonnen of behaalde in haar competities een top-3-plaats. Solo behaalde ze goud. Ze werd Vlaams en Belgisch kampioen Modern Solo Children in de hoogste moeilijkheidsgraad. Van Cauwenberg was nog geen laureaat wegens te jong , maar ze werd toch al gelauwerd om haar prestaties.

Sportteam 2022: Handbal Lokeren

De heren van handbal Lokeren kenden een succesvol jaar. In de tweede helft van het seizoen 2021-2022 wonnen ze al hun wedstrijden, dit zorgde voor een ex aequo voor de eerste plaats waardoor ze konden promoveren. Ook in Liga 2 namen ze na 6 wedstrijden de leiding in Liga 2. Ze schreven zich in de bekercompetitie in en ook hier presteerden de heren beter dan verhoopt. Ze wonnen hier al hun wedstrijden en strandden in de kwartfinale bij de laatste 8.

Sportclub 2022: TC Reinaert

Tijdens de coronajaren investeerde de club in de aanleg van padelterreinen en dat resulteerde in 2022 in een heuse stijging van het ledenaantal en tevens recordaantal van maar liefst 859 leden. De club behoort tot de 5 grootste van Oost- Vlaanderen. Ze organiseren al meer dan 30 jaar een sterren-enkel-tornooi waar een groot aantal Belgische top 50-spelers op af komen. Ze organiseren Start-to-Tennis en -Padel reeksen en trekken hiermee heel wat nieuwe beginnende volwassen spelers aan. Ook aan hun jaarlijkse jeugdstages nemen jaarlijks een 350 kinderen deel. De club is al meer dan 50 jaar dé plaats voor de Lokerse tennis- en nu ook padelliefhebber.

Sportverdienste 2022: Frank Vanberghen en Annick Van Driessche

Grandmaster Frank en Master Annick leven allebei al tientallen jaren voor hun sport Taekwon- Do en hun leden, dit zowel op sociaal als sportief vlak. Frank begon met ITF Taekwon-Do in 1977 in Duitsland, waar hij toen woonde en werkte. Hij begon als karateka, maar in Duitsland vond hij geen club. Alle clubs waren er verdrongen door Taekwon-Do. In 1989 keerde hij terug naar België en richtte hij in 1990 de ITF- Belgium op. Hij bleef zelf voorzitter tot 2001. In 2018 behaalde hij de hoogst mogelijke graad binnen ITF Taekwon-Do, IXe dan, Grandmaster, de eerste en enige binnen België en zo wordt hij nummer 24e wereldwijd.

Annick behaalde haar 1e Dan op 22 december 1996 en dit drietal jaar nadat ze met Taekwondo begon. Ze is schooleigenaar van Ge-Baek Lokeren sinds 1998. Op Belgisch niveau behaalde ze ettelijke Belgische titels. Ze was lid van het nationaal team. Vanaf 2001 is ze voorzitter ITF Belgium en daarnaast fungeert ze onder meer ook als lesgeefster, secretaris, afgevaardigde sportraad. Sinds 1997 fungeert ze ook als scheidsrechter en werd opgenomen in “the hall of fame Best Umpire”.

Sportvrouw 2022: An Derweduwen

An nam deel aan het Europees kampioenschap kwarttriatlon in Olstzyn (doorgaans 1km zwemmen, 40 fietsen en 10 km lopen) waar ze als 4e eindigde en eveneens aan het Belgisch Kampioenschap in Kinrooi waar ze als 1e eindigde in haar leeftijdsgroep 60-65 jaar. Hierdoor kwalificeerde ze zich voor het EK en WK in 2023. Ze haalde overwinningen in de kwarttriatlons van Beernem, Sint- Martens Latem, Sint Niklaas en Hengstdijk, waar ze ook alle 50+-dames klopte.

Sportman: Rune Herregodts

Rune heeft er na een mooi wielerjaar in 2021, ook in 2022 een super jaar opzitten. Zijn seizoenstart was er alvast één om u tegen te zeggen met winst in de 1e Etappe van de Ruta del Sol. Hij nam dit jaar deel aan niet minder dan 47 wedstrijden waarvan 6 top 10 plaatsen en 2 als winnaar, want hij mocht ook een 2e ritwinst op zijn naam laten noteren tijdens de 1e rit van de loodzware vierdaagse Sazka tour. In het voorjaar was hij een paar weken out omwille van ziekte. Op het Belgisch nationaal kampioenschap werd hij knap 4e tijdens de individuele tijdrit. Hij combineert dit alles met studies geneeskunde. In augustus kondigde hij aan dat hij vanaf 2023 zal rijden bij Intermarche- Wanty Gobert waar hij een contract tekende voor 2 jaar.

Rune Herregodts en Nele De Vos werden tijdens het sportgala ook in de bloemetjes gezet als peter & meter van de VéLokeren-campagne 2020-2023 van Stad Lokeren.

