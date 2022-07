Lokerse Queesten organiseren korteketenbrunch

Waasland/Dendermonde Van de Scheepswer­ven tot het Hof ten Dijke: op deze 8 idyllische plekjes kan je gaan picknicken in het Waasland en Dendermon­de

Deze zonnige dagen zijn ideaal voor een gezellige picknick met familie en vrienden. In Limburg kan je voor een picknick op verschillende mooie locaties terecht. Van de Scheepswerven in Baasrode tot het Hof ten Dijke in Lebbeke: op deze 8 idyllische plekjes kan je gaan picknicken in het Waasland en Dendermonde.

