Lokerse middenstanders organiseren stockverkoop

“De stockverkoop gaat door in eigen winkels zodat we iedereen optimaal kunnen bedienen in een aangename omgeving”, zegt Veerle Hofman, van Agua Con Gas in de Kerkstraat. “Lokeren zal een beetje ‘Lokeren Village’ zijn dit weekend, de deelnemers kan je herkennen aan blauwe vlag aan de gevel. Door de grote variëteit aan winkels is er een groot aanbod: er is zowel lingerie, badmode, dames & herenkleding, schoenmode maar eveneens uurwerken.”