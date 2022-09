Lokerse liberalen vieren 150-jarig bestaan partij met boek en expo in Huis Thuysbaert: “Volks liberalisme als basis voor electoraal succes”

De liberale beweging in Lokeren bestaat al langer dan 150 jaar, maar in 1872 stichtte toenmalig liberaal burgemeester Adolphe Van Landeghem effectief een partij onder de noemer de Liberale Associatie, de voorloper van het huidige Open Vld. Naast Van Landeghem komen in de expo en het boek ook andere prominente liberale figuren voor het voetlicht te staan zoals de gewezen burgemeesters Beuckel (1879 – 1890) en Lamborelle (1944). Auteurs Rudi Henderickx en Kris De Beule staan ook stil bij het rijke liberale verenigingsleven, zoals de liberale voetbalclub Racing Lokeren of jeugdhuis Den Hert.

Anthuenis-dynastie

Zijn succesvolste periode boekte het Lokerse liberalisme evenwel tijdens de afgelopen dertig jaar, met ereburgemeester Georges Anthuenis en zijn zoon en huidig burgemeester Filip Anthuenis als exponenten. Sinds 1995 staat er onafgebroken een Anthuenis als burgervader aan het hoofd van de stad. “De Lokerse liberalen zijn door de geschiedenis heen altijd een beetje een buitenbeentje geweest. Lang niet overal in Vlaanderen is het liberalisme immers zo volks en sociaal te noemen dan hier in Lokeren”, weet Filip Anthuenis. “Hier in Lokeren werd het verpersoonlijkt door sociaal-liberale figuren als Jan Persoons en later natuurlijk door mijn vader Georges. Dat volkse, dat ikzelf toch ook hoog in het vaandel draag, is wellicht de basis geweest van het electoraal succes van de laatste decennia.”

Volledig scherm Een selectie van de belangrijkste figuren uit de geschiedenis van de Lokerse liberale partij. © rv

Industrieparken

Anthuenis voegt er meteen aan toe dat zijn partij ook steevast zijn stempel heeft gedrukt op traditioneel liberale thema’s. “Denk maar aan de budgettaire discipline, de belastingen en schuldenlast zijn nog nooit zo laag geweest in onze stad of de uitbouw van industrieparken in onze stad en ook de uitbouw van pluralistisch onderwijs. Dertig jaar geleden, toen mijn vader burgemeester was, was er in de stedelijke school Eksaarde bijvoorbeeld nog geen kleuteronderwijs.”

De burgemeester blikte ook vooruit op de nakende fusie met Moerbeke, waar de liberalen al 175 jaar de absolute meerderheid in handen hebben. “Ik heb in elk geval veel zin in de toekomst. Ik hoorde onlangs een gerucht dat ik zou stoppen, maar niks is minder waar”, aldus de Lokerse burgemeester.

De fototentoonstelling ‘150 jaar Liberale Partij in Lokeren’ is gratis te bezoeken in Huis Thuysbaert op het Stationsplein elke zaterdag van 10.30 tot 12 uur tot en met 26 november. Het bijhorende boek is ter plaatse te koop aan 15 euro.

