Lokerse liberalen restaureren graf oud-burgemeester Beuckel

“De heer Beuckel is de enige voormalige Lokerse burgemeester die niet begraven werd in Lokeren”, zegt huidig burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld). “Hij behoorde tot de toenmalige Liberale Partij en leefde in onmin met de katholieke kerk in Lokeren.” In een artikel van heemkundige kring De Souvereinen uit Lokeren wordt de strijd tussen de Lokerse liberalen en katholieken, onder meer op het vlak van onderwijs, uitvoerig beschreven. “Omwille van het conflict week Beuckel op latere leeftijd uit naar de Ruiter en het was zijn wens om niet in Lokeren, maar op de Ruiter begraven te worden.” Omdat het graf voor de Lokerse liberalen bijzonder erfgoed is, besloten ze hun schouders te zetten onder de renovatie.