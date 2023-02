Lokerse leerlingen in de bres voor slachtoffers Turkije en Syrië

“De beelden en verhalen over de aardbeving in Turkije en Syrië hebben onze leerlingen en leerkrachten enorm aangegrepen. In onze school zijn heel wat leerlingen van Syrische en Turkse origine. De vraag kwam van hen om zich in te zetten en om een geldinzamelactie te organiseren. We zullen de winst schenken aan het Rode Kruis. Op Valentijnsdag verkochten we roosjes per stuk. Dit bracht al een aardige cent op. Vandaag (vrijdag, red.) verkopen we gebak en Turkse en Syrische specialiteiten op school en in de Lokerse straten rond onze school”, zegt Arianne De Caluwé van De Karwij.