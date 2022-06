Lokerse landbouwers vragen steun aan stadsbestuur: “Opgelegde stikstofmaatregelen niet haalbaar”

Wielrennen profs Rune Herregodts ontgoo­cheld na knappe vierde plaats in Brussels Cycling Classic: “Mentaal niet goed aangepakt”

Wielrennen kan toch eigenaardig zijn. Vooraf tekenen voor een vierde plaats in een koers en na afloop spreken over een van de grootste teleurstellingen in je carrière. Het overkwam Rune Herregodts (23) in de Brussels Cycling Classic. Bijna elke jonge renner zou meteen tekenen voor deze mooie ereplaats, maar tegelijk was er het besef dat er meer inzat.

