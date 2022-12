Lokerse Feesten strikken Goldband en The Opposites

Headliner van de avond wordt Goldband. De Nederlandse popgroep uit Den Haag verscheen vanuit het niets in 2020 en zorgde zo mee voor de soundtrack van dat coronajaar. Twee jaar later zijn ze een resem hits rijker die nu reeds in de Nederlandse canon terecht kunnen: ‘Mijn stad’, ‘Psycho’, ‘Requiem’, en – uiteraard - ‘Noodgeval’. Alle Belgische indoorshows zijn hopeloos uitverkocht, maar op de Grote Kaai kan je ze deze zomer wel zien blinken.