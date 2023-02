Lokerse Feesten lossen nieuwe namen voor metaldag

Vriendin van bestuurder die in gracht belandde op Gentse­steen­weg (N70) ontkent overdreven snelheid: “We zijn geslipt op bevroren wegdek”

De 20-jarige bestuurder die vrijdagnacht met zijn auto van de baan raakte op de Gentsesteenweg (N70) in Lokeren is niet meer in levensgevaar, maar liep wel zware verwondingen aan de rug op. Een passagier ligt eveneens nog in het ziekenhuis met meerdere breuken. Volgens de vriendin van de jonge bestuurder slipte de auto op het gladde wegdek.