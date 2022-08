Lokerse Feesten en Fonnefeesten pikken draad terug op na twee jaar coronastilte: “Goesting alleen maar aangewakkerd”

Klokslag 19 uur trok Lokeraar Chuki Beats de 47e feesten op gang. “We zijn heel blij dat we terug ‘in full force’ op de Grote Kaai kunnen aanwezig zijn.”, zegt Timothy Heyninck, voorzitter van de Lokerse Feesten. Na een streaming radio editie in 2020 en een editie in bubbels in 2021 staat er terug een editie zoals vanouds op het programma.”

Lokerse Feesten staat als vanouds voor een internationaal en divers programma. “We openen de Feesten met een hiphop en reggea avond met onder meer Damian ‘Jr. Gong’ Marley, Zwangere Guy en ’t Hof van Commerce. Die laatste spelen in Lokeren hun enige festival.”, zegt Peter Daeninck, programmator van de Lokerse Feesten.

Voorts is het zoals steeds uitkijken naar de metalavond met onder meer Lamb of God en Judas Priest en enkele grote internationale headliners zoals Kings of Leon en Kraftwerk. Kraftwerk brengt hun 3D show naar de Grote Kaai. “Kraftwerk naar Lokeren brengen is echt een persoonlijk hoogtepunt en een werk geweest van jaren”, vertelt Daeninck trots.

Nieuwigheden

Lokerse Feesten zet, in zijn 47e editie, vooral de lange traditie verder. Toch zijn er enkele nieuwigheden dit jaar. “Onze indoor stage werd omgedoopt tot Club StuBru. Een fijne mix van te ontdekken bands en gevestigde waardes in zeer diverse genres, eigen aan het Lokerse Feesten DNA. Met StuBru hebben we een mooie partner die diverse genres ook kan omarmen. StuBru zendt ook 6 dagen uit op de Grote Kaai, vanuit hun eigen bus: Bus Belgica. Die indoor stage is vaak reeds een kweekvijver geweest van jong talent. Verschillende bands speelden eerst in onze indoor stage en vonden daarna hun weg op de main stage. Zo ook dit jaar: Chuki Beats speelde in 2019 nog indoor en opent vanavond de Lokerse Feesten op het grote podium”, vertelt Daeninck.

Een grotere verandering voor het publiek zullen de herbruikbare bekers zijn. “In de corona-editie van 2021 experimenteerden we al met herbruikbare bekers”, vertelt voorzitter Heyninck. “Voor deze volwaardige editie trekken we volop de kaart van duurzaamheid. We werken met een systeem waarbij we kunnen garanderen dat de bekers terug de weg naar de togen vinden, maar dat bezoekers hier niet extra voor moeten betalen. Bij binnenkomst krijgt elke bezoeker een bekerjeton. De bekerjeton is de waarborg voor je herbruikbare beker.” Gooi je je beker uiteindelijk toch op de grond dan betaal je een halve drankbon voor een nieuwe herbruikbare beker.

Het systeem met herbruikbare bekers is een grote logistieke operatie. “We zijn één van de grootste festivals in België die al werken met een systeem van herbruikbare bekers”, vertelt Heyninck trots. “Elke beker wordt per dag slechts eenmaal gebruikt. Nadien wordt die – door een speciale firma - op verplaatsing grondig gereinigd worden en de volgende dag terug beschikbaar gesteld. We verwachten dat er per dag meer dan 40.000 herbruikbare bekers zullen gebruikt worden, zeker met dit warme weer. We zijn echter klaar voor veel grotere pieken.”

Fonnefeesten

Ook in het Josephine Charlottepark, voor de gelegenheid het Fonnepark, werd de Fonnefeesten op gang getrokken. Het gratis stadsfestival kan rekenen op de medewerking van 350 vrijwilligers. “We hebben beslist om de voorgaande jaren beslist om niks te doen omdat we iets wilden organiseren waar we alle medewerkers bij konden betrekken en we ook geen beperkende maatregelen wilden opleggen, waarbij we het festivalterrein moesten afsluiten”, zegt Bart Mertens, voorzitter van de Fonnefeesten.

Volledig scherm 20220805-Lokeren-© Foto Geert De Rycke Fonne feesten 18u30 : Fonne feesten - fonnefeesten 2022 © Geert De Rycke

De Lokerse dj’s van Radio Rommelmarkt, vergezeld door twee wulpse danseressen, mocht de spits afbijten in het Fonnepark. Voorheen opteerde het festival meestal op een radioconcept zoals de Préhistorie van Radio 2 of een openingsavond met Radio Nostalgie. “Onder de noemer van Bien Fonnue kiezen we nu voor een nieuw concept met dj’s die toegankelijke plaatjes draaien. Radio Rommelmarkt draait ook op ons medewerkersfeestje en zij zijn de perfecte openers”, aldus Mertens.

Volledig scherm Radio Rommelmarkt © Geert De Rycke

Volledig scherm Bart Mertens, voorzitter van de Fonnefeesten © Geert De Rycke

Volledig scherm Fonnefeesten © Geert De Rycke

Volledig scherm Een deel van het festivalbestuur van de Fonnefeesten. © Geert De Rycke

