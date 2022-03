Lokerse Feesten en Fonnefeesten maken zich op voor zorgeloze festivalzomer: “De goesting is ongelooflijk groot”

Beveren INTERVIEW. Succesvol­le ondernemer Jo Van Moer is nu ook voorzitter van Waas­land-Beveren: “Het is net als bij de overname van een bedrijf: het vraagt vooral veel tijd en begrip”

In 1990 kocht Jo Van Moer drie aftandse trucks waarvan hij twee goede maakte. Meer dan dertig jaar later beschikt Van Moer Logistics over een vloot van 500 vrachtwagens, 25 vestigingen in drie landen, negen binnenschepen en 1.700 medewerkers. Bij voetbalclub Waasland-Beveren hopen ze dat de lokale wonderboy als kersvers voorzitter zijn succesverhaal ook kan verderzetten op de Freethiel. Zolang de wedstrijden maar niet samenvallen met grote wielerkoersen. Zoon Brent maakt immers het mooie weer bij Lotto-Soudal en ook daar zijn de verwachtingen hoog gespannen. Hoe hij dit allemaal nog in één agenda past? We gingen het hem vragen.

28 februari