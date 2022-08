Lokerse Feesten blikt terug op geslaagd openingsweekend

atletiek BK 10km Sander Vercaute­ren pakt brons in Lokeren, Nina Lauwaert maakt favorieten­rol waar

Sander Vercauteren scoorde zaterdag op het BK 10km in Lokeren voor het eerst in z’n carrière een podiumplaats op een nationaal kampioenschap. De Waaslander was in een razend spannende ontknoping de beste in de strijd om het brons. Bij de vrouwen maakte Nina Lauwaert haar favorietenrol waar.

