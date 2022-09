Lokerse basisschool Veertjesplein pioniert met valveilige speelplaats: “Geschaafde knieën en armen zijn verleden tijd hier”

LokerenDe leerlingen van basisschool Veertjesplein in de Lokerse Heirbrugwijk kunnen voortaan zorgeloos ravotten. De stenen tegels op hun oude speelplaats maakten plaats voor een rubberen ondergrond gemaakt uit gerecycleerde autobanden en sportschoenen. “Dit is de eerste speelplaats in zijn soort in ons land”, zegt een trotse directeur Anja Roegiers.

Nadat de vorige tot op de draad versleten was, inclusief losliggende tegels, was het hoog tijd voor basisschool Veertjesplein om de speelplaats grondig te vernieuwen. Directeur Anja Roegiers kwam terecht bij de Lokerse bouw- en tuinaannemer A Group om werk te maken van een uniek concept: een speelplaats die volledig bestaat uit een vloer uit gietrubber. “Geschaafde knieën of armen op onze school behoren vanaf vandaag normaal gezien tot de verleden tijd”, zeggen Roegiers en Nicole Van Damme, de zorgcoördinator van de school die het project in goede banen leidde. “De kinderen kregen uiteraard vooraf inspraak. Zo konden we maquettes bezorgen aan de architect van Archeos die het ontwerp uittekende.”

Volledig scherm © Yannick De Spiegeleir

Agroup had al ervaring in de aanleg van speelplaatsen, maar het was wel de eerste keer dat ze een rubberen vloer aanlegden. “In België is het de eerste volledige speelplaats die in een dergelijke ondergrond is aangelegd. In Nederland heeft het al meer ingang gevonden en staan ze er al verder mee, maar we verwachten wel dat het hier ook navolging zal krijgen. De eerste scholen hebben al geïnformeerd bij ons”, zeggen Tom Van Acker en Peregrijn Stevens, zaakvoerders van A Group.

Volledig scherm © Yannick De Spiegeleir

Duurzaam

Naast de valveiligheid door de zachte ondergrond biedt de rubberen speelplaats het voordeel dat ze duurzaam is. “De onderste laag is gemaakt van gerecycleerde autobanden, de bovenste laag bestaat dan weer uit afgedankte sportschoenen”, weten Van Acker en Stevens. “Bovendien zit de oude speelplaats nog onder de nieuwe zodat de afbraakwerken tot een minimum beperkt bleven.”

Speeltuig

De nieuwe speelplaats heeft een kostenplaatje van 220.000 euro. “Maar het houten speeltuig op de speelplaats is ons geschonken door A Group. Daar zijn we hen heel dankbaar voor. De valzones rond dat speeltuig zijn trouwens nog iets dikker om de veiligheid te garanderen.” Andere blikvangers zijn een reuzengrote zandbak én het amfitheater. “Dat kunnen we bijvoorbeeld ook gebruiken om buiten les te geven aan de leerlingen. De komende jaren gaan we sowieso nog verder bekijken hoe we de speelplaats nog verder kunnen uitbreiden met spelelementen.”

Volledig scherm © Yannick De Spiegeleir

Volledig scherm © Yannick De Spiegeleir

Volledig scherm © Yannick De Spiegeleir

