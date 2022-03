Lokers plan bindt strijd aan met armoede: “Meer dan 1 op 10 Lokerse kinderen groeit op in kansarm gezin”

Vorig jaar werkte de afdeling Welzijn samen met de Lokerse Welzijnsraad aan een grootschalige armoedebevraging. “Zowel de professionele medewerkers van diensten die met armoede in aanraking komen als de betrokkenen werden gevraagd hun ervaringen over armoede te delen. De resultaten vormden mee de basis voor de opmaak van een armoedeplan”, verduidelijkt schepen van Welzijn Nina Van der Sypt (CD&V).

Historisch mag de stad dan aan een inhaalbeweging zijn, uit de cijfers blijkt dat de nood voor armoedebestrijding nog steeds hoog is. Zo wordt meer dan 10% van alle kinderen in Lokeren geboren in een kansarm gezin en groeit het zo op in armoede. “Vanuit de oprechte bezorgdheid dat iedereen de kans moet krijgen een waardig leven te leiden maakt het bestuur jaarlijks 150.000 euro vrij voor de uitwerking van een armoedeplan. Dit naast de reeds vele lopende welzijnsinitiatieven”, aldus sectorhoofd Welzijn Kris Van Den Bossche en beleidsmedewerker Welzijn Ellen Fierens. “Als stad willen we daarin een regierol opnemen”, vult schepen Van Der Sypt aan.

Noodwoningen

Het armoedeplan moet uitmonden in concrete projecten. Zo engageert de stad zich voor het eerst om noodwoningen in te richten voor gezinnen die zich in crisissituaties bevinden. Tot nu toe moest de stad daarvoor steeds doorverwijzen naar private initiatieven of initiatieven buiten Lokeren. “In samenwerking met sociale huisvestingsmaatschappij Tuinwijk zullen enkele woningen ingericht worden naar deze nood.” Daarnaast wil de stad nog dit jaar ook een sociale kruidenier uit de grond stampen. “We gaan voor een mobiele formule met een marktwagen die wijken en buurten zal aandoen”, schetst Van Der Sypt.

De steunmaatregelen die van hogerhand werd aangeboden om laptops te voorzien voor kansarme gezinnen tijdens de coronacrisis wil de stad met eigen middelen verderzetten. “Bovendien willen we sociale tewerkstelling ook uitbreiden naar het lokale bedrijfsleven en de middenstand en zetten we in de opstart van het lokaal dienstencentrum”, zegt Van Den Bossche. “De pop-upwerking van het dienstencentrum is al van start gegaan in het sport- en jeugdcomplex. De fysieke locatie in het voormalige belastingkantoor aan de Grote Kaai zal openen begin 2024.”