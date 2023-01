Lokers maatwerkbedrijf Mo-Cyclette pioniert met circulaire fietsen: “Tot 60% hergebruikte onderdelen van oude fietsen”

LokerenEen oude fiets die stof staat te vergaren? De Lokerse sociale onderneming Mo-Cyclette pioniert in ons land door onderdelen van afgedankte tweewielers om te bouwen tot nieuwe stadsfietsen en e-bikes. “Onze eerste jaar hopen we zo’n tweehonderdtal fietsen te produceren”, zegt Jurgen Beeckman van Mo-Cyclette.

In garages en schuren staan er in Vlaanderen zonder twijfel duizenden gebruikte fietsen waar nooit meer mee gereden wordt. Volgens Mo-Cyclette vinden jaarlijks zowat 750.000 oude fietsen en fietswrakken hun naar de containerparken in ons land. “In plaats van die te laten staan of naar het containerpark te brengen, kunnen we daar net zo goed een nieuwe fiets van maken”, zegt Beeckman.

Spatbord

Mo-Cyclette opende drie jaar geleden eerste fietswerkplaats aan het Stationsplein in Lokeren en telt er intussen al een tweede in Eksaarde. De sociale onderneming stelt mensen tewerk die moeilijker aan de bak geraken op de reguliere arbeidsmarkt. Twee van die werknemers werkten ook mee aan de creatie van het eigen circulaire fietsenmerk van Mo-Cyclette. “We selecteren alle goede fietsonderdelen van een oudere fiets om te hergebruiken in een circulaire fiets”, vertelt Hans. “We selecteren de goede spatborden, wassen ze af, halen de blutsen eruit met hamer en beitel, polieren ze zodat de krasjes verdwijnen en doen het spatbord opnieuw blinken… Na onze behandeling ziet het spatbord er vrijwel uit als nieuw.”

Volledig scherm De circulaire fietsen worden geproduceerd in Lokeren. © Mo-Cyclette

“Zaken als een stuurpen zijn amper onderhevig aan slijtage en zijn dus vaak geschikt voor hergebruik. Tot 60% van de onderdelen van onze fietsen zijn afkomstig van andere tweewielers. Andere zaken, zoals wielen, die wel veel te verduren, krijgen zijn uiteraard nieuw”, stipt werkleider Jurgen Beeckman aan.

Batterijen

Zelfs de batterij van de circulaire elektrische fietsen van Mo-Cyclette hebben een duurzaam kantje. “We werken daarvoor samen met de Franse producent Gouach. Zij recupereren gebruikte batterijen van hun partners en de batterijen zelf zijn ook grotendeels recupereerbaar.”

De prijzen voor een circulaire stadsfiets beginnen van 795 euro. Voor een e-bike beginnen de prijzen vanaf 2.395 euro. “Het grote voordeel van onze circulaire fietsen is dat de onderdelen duurzaam zijn en weinig onderhoud nodig hebben. Op het vlak van remmen werken we bijvoorbeeld met rollerbrakes of trommelremmen. We vermijden velgremmen omdat die remblokjes een pak vlugger verslijten”, aldus Beeckman.

De circulaire fietsen van Mo-Cyclette worden dit weekend voorgesteld op de fietsbeurs Velofollies in Kortrijk die loopt van vrijdag 20 tot zondag 22 januari.

