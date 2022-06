Lokers bedrijf Winlock ontvangt als eerste bedrijf ‘freelance friendly’-label

“Dit label is er gekomen omdat we gezien hebben dat bedrijven nog vaak terughoudend zijn om met freelancers scheep te gaan. We willen het signaal geven dat samenwerken met freelancers net verrijkend kan zijn. Vaak gaat het om heel gespecialiseerde profielen die kennis en innovatie binnenbrengen in je bedrijf”, zegt Jos Vermeiren, directeur van UNIZO Oost-Vlaanderen.