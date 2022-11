Lokeren-Temse zendt wedstrijden Rode Duivels uit in Kollerzaal: “Plaats voor 650 toeschouwers”

“Onze club heeft al een zekere traditie in het organiseren van wedstrijden op groot scherm. De goede ambiance, de gezelligheid van supporters onder elkaar, een pintje, een hapje: wij weten hoe we het voetbal tot een leuk event kunnen laten uitgroeien voor iedereen met een hart dat voetbal slaat”, klinkt het bij voetbalclub KSC Lokeren-Temse. De eerste wedstrijd is die tegen Canada op woensdag 23 november om 22 uur. “Per wedstrijd zijn er 500 ‘normal tickets’ beschikbaar aan 5 euro per persoon, inclusief een gratis frikandel. De andere 150 tickets zijn ‘VIP’ aan 35 euro per persoon, gratis bier en soft drinks aangevuld met een assortiment hapjes tot het einde van de wedstrijd.”