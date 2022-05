Lokeren stelt migratierapport voor van 1945 tot nu: “Eerst groep arbeidsmigranten kwam uit Spanje”

LokerenIn de Torenzaal heeft de Stad Lokeren een nieuw rapport voorgesteld over de migratie in de Durmestad tussen 1945 en 2020. Het rapport bundelt de onderzoekstudie van Dr. Jozefien De Bock, een specialiste in historisch migratieonderzoek in opdracht van het Stadsmuseum. “Dat Lokeren de thuisbasis is van een grote Turkse en Marokkaanse gemeenschap is bekend, maar weinig mensen weten dat Spanjaarden de eerste en grootste groep gastarbeiders waren”, klinkt het.

Stadsmuseum Lokeren wil de volgende jaren investeren in een meer inclusieve museumwerking en in de toekomstige nieuwe vaste opstelling een relevant beeld geven van de geschiedenis van en voor een superdiverse stad. “Het onderzoek moet een neutraal kader bieden om relevante keuzes te maken rond bijvoorbeeld nieuwkomerverhalen, publiekswerking en samenwerkingen met bepaalde doelgroepen”, zegt Leen Heyvaert, conservator van het Stadsmuseum.

Oostenrijkse kinderen

Dr. Jozefien De Bock nam de naoorlogse migratie in Lokeren onder de loep en kwam tot heel wat opmerkelijke bevindingen. Maar weinig mensen weten dat er in het naoorlogse Lokeren Oostenrijkse kinderen opgevangen werden, dat in de jaren ‘60 de Spanjaarden de grootste groep gastarbeiders waren en dat er nieuwkomers van over de hele wereld voor de liefde of voor het voetbal naar de Wase stad afzakten. Het superdiverse Lokeren van vandaag, met wel 116 verschillende nationaliteiten, is pas van heel recente datum. Aan het begin van het nieuwe millennium waren er maar 66 en had slechts 10% van de Lokerse bevolking een andere nationaliteit. Vandaag is dat percentage gestegen tot 17% en heeft meer dan 25% van de Lokeraars een migratieachtergrond.

Volledig scherm Illustratiefoto © rv

Tijdens de voorstelling in de Torenzaal trad onderzoekster en auteur van het rapport, Dr. De Bock, in dialoog met een aantal Lokeraars met diverse achtergronden over deze onderwerpen.

Vóór de gouden jaren ‘60 was de Lokerse bevolking bijna volledig wit en Belgisch. In de periode na de Tweede Wereldoorlog kwamen de weinige migranten vooral uit de buurlanden, met een overwicht aan Nederlanders.

Er kwamen in die periode ook een belangrijk aantal niet-begeleide Lokeren stelt migratierapport voor: ‘Lokeren als migratiestad, 1945-2020’ 3 minderjarigen naar Lokeren, om er tijdelijk of permanent bij pleeg- of adoptiegezinnen te komen wonen.

Volledig scherm Het onderzoeksrapport werd voorgesteld in de Torenzaal in een panelgesprek. © Stadsmuseum Lokeren

In het jaar 1964, niet toevallig een jaar van sterke economische groei, kwam plots een nieuwe migratiestroom op gang. Het betrof de instroom van zogenaamde ‘gastarbeiders’, arbeidsmigranten uit het Middellandse Zeegebied. In Lokeren vonden zij werk in de textielindustrie (inclusief de haarsnijderijen). Maar ook de grote bouwwerven in de Gentse Kanaalzone trokken gastarbeiders aan. Sommigen onder hen kozen ervoor zich in Lokeren te vestigen. De eerste gastarbeiders die in grote aantallen in Lokeren aankwamen, waren de

Spanjaarden, pas later volgden Marokkanen en nog later Turken.

De evolutie naar de huidige superdiverse samenleving kwam in Lokeren vanaf de tweede helft van de jaren 2000 op gang. De diversifiëring van de Lokerse migrantenbevolking mag vooral op het conto van de Oost-Europeanen

geschreven worden. De opeenvolgende uitbreidingen van de Europese Unie in 2004 en 2007 brachten heel wat Oost-Europese EU-burgers naar de stad. Vooral Polen kwamen in grote aantallen, gevolgd door de Bulgaren en de Roemenen. Daarnaast kwamen ook veel mensen uit internationale conflictgebieden. Eerst uit het

voormalig Joegoslavië, later ook uit het Midden-Oosten en Centraal-Azië.

Integratie

Momenteel verblijven er in Lokeren, net als in een pak andere Vlaamse steden en gemeenten ook Oekraïense oorlogsvluchtelingen. “De opvang van nieuwkomers is cruciaal, hoe beter migranten worden opgevangen, hoe vlotter hun integratieproces verloopt. Als dat niet het geval is, heeft het zijn repercussies tot tweede en zelfs derde generatie. De situatie vandaag is op dat vlak al veel verbeterd met OKAN-klassen (klassen voor anderstalige nieuwkomers, red.) en de Oekraïense kinderen die hier bijvoorbeeld meteen in het onderwijs betrokken worden”, aldus dr. De Bock.

Het onderzoeksrapport kan op vraag ter plaatse ingekeken worden in het Stadsarchief (Torenstraat 1a) of kan er digitaal opgevraagd worden. Het is voor iedereen die hier meer wil over weten beschikbaar.