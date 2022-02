Lokeren rouwt na overlijden iconische Sportingvoorzitter Roger Lambrecht: “Autoritaire man met een onbekend zacht kantje”

Lambrecht groeide op in Lokeren, maar woonde het merendeel van zijn leven in Eksaarde samen met zijn vrouw Mireille Dursin, die twee jaar geleden het leven liet. Zijn gezondheid ging de laatste jaren zienderogen achteruit en recent werd Lambrecht overgebracht naar een woonzorgcentrum in Zeveneken (Lochristi). Uiteindelijk zou een coronabesmetting hem fataal worden. In Lokeren was hij vooral gekend als de prominente voorzitter van Sporting Lokeren, maar Lambrecht was ook een succesvol zakenman. Midden jaren 60 richtte hij in Berchem een eerste bandencentrale op. Het zou de eerste van velen zijn. Samen met de opmars van de auto-industrie en door hard werken en een neus voor zaken bouwde hij een imperium op als bandenmagnaat. In 1994 werd hij voorzitter van Sporting Lokeren. Hij zou er 25 jaar aan het roer blijven.