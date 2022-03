Lokeren en Moerbeke spreken verloving uit: Wase gemeenten fusioneren in 2025

Lokeren/MoerbekeAls eerste gemeenten in het Waasland hebben Lokeren en Moerbeke kenbaar gemaakt dat ze willen fusioneren tegen 2025. Lokeren blijft de naam van de nieuwe fusiestad die bijna 50.000 inwoners zal tellen en in oppervlakte de derde grootste stad wordt van Oost-Vlaanderen.

De fusieplannen werd onthuld in brasserie Triphon in Moerbeke, symbolisch vlakbij de grens met de Lokerse deelgemeente Eksaarde. De verkennende gesprekken zijn al een drietal maanden aan de gang en kwamen in een stroomversnelling nadat Lochristi en Wachtebeke midden december aankondigden met elkaar in zee te gaan. Later volgde ook de openlijke vrijage tussen Beveren, Kruibeke en mogelijk ook Zwijndrecht.

Kleine gemeente

Nochtans sprak Moerbeeks burgemeester Robby De Caluwé (Open Vld) zich al meermaals uit tegen een fusie onder andere in een opiniestuk waar hij opwierp dat ‘de dorpsstraat geen voorstander is’. “Het klopt dat we aanvankelijk geen fusieplannen hadden, maar als kleine gemeente (de kleinste van het Waasland met ongeveer 6.500 inwoners, red.) merk je dat de uitdagingen voor lokale besturen steeds groter worden. We krijgen steeds meer bevoegdheden toegeschoven zonder dat er een evenredig aantal middelen tegenover staat. Ook het draagvlak bij onze inwoners is de voorbije jaren gegroeid.”

Quote We zien dit niet als een politiek verhaal. Dit is gewoon een goede zaak voor beide gemeenten en de inwoners Burgemeester Filip Anthuenis

Het lijdt geen twijfel dat de fusie er effectief komt, maar beide besturen willen samen wel een participatietraject opstarten waarbij inwoners en adviesraden hun zegje kunnen doen. “We zijn ervan overtuigd dat de inwoners van beide gemeenten er alleen maar beter van kunnen worden”, zegt Lokers burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld).

Belastingverlaging

De stadskas van de nieuwe fusiestad, die Lokeren als naam behoudt, zal er alvast wel bij varen. Vlaanderen beloont gemeenten die vrijwillig fusioneren tot 500 euro schuldafbouw per inwoner. Voor de Moerbekenaren is er extra positief nieuws in de vorm van een belastingverlaging, want zij zullen in de toekomst lagere grondlasten moeten betalen aan het huidige Lokerse belastingstarief dat een derde lager ligt dan in Moerbeke.

Dat Moerbeke en Lokeren elkaar vinden in een fusie lijkt niet onlogisch gezien de vele grensoverschrijdende samenwerkingen die er al bestaan. Zo wordt er al samengewerkt op vlak van afvalinzameling (IDM), ouderenzorg (zorgbedrijf Sakura) en is er een gezamenlijk Huis van het Kind in Lokeren en Babytheek in Moerbeke. Ook het vaccinatiecentrum in Lokeren stond ten dienste van de inwoners van Moerbeke en Waasmunster en recent werd in het kader van de regiovorming bekend gemaakt dat er een sociale huisvestingsmaatschappij komt voor Lokeren, Moerbeke en Waasmunster.

“Geen politiek verhaal”

En dan zijn er nog de electorale parallellen. In Moerbeke hebben de liberalen al 175 jaar de absolute meerderheid in handen. In Lokeren heeft Open Vld al bijna 30 jaar de bovenhand in het schepencollege waarvan het grootste gedeelte in een coalitie met CD&V. “We zien dit niet als een politiek verhaal. Dit is gewoon een goede zaak voor beide gemeenten en de inwoners”, benadrukt Anthuenis. In Moerbeke komt er over enkele jaren dus wellicht een einde aan meer dan anderhalve eeuw liberale hegemonie. “Een emotioneel gegeven, maar in de politiek moet je soms durven loskomen van het emotionele”, aldus De Caluwé.