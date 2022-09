Lokeraars kunnen vanaf nu projecten indienen voor buurtbudget

Waasmunster/Sint-Niklaas Drie rijstroken versperd op E17 nadat zes voertuigen botsen

Op de E17 in Waasmunster zijn vrijdagavond zes voertuigen met elkaar in aanrijding gekomen in de rijrichting van Gent. Er vielen geen gewonden maar er waren wel geruime tijd drie rijstroken versperd wat voor flink wat fileleed zorgde.

26 augustus