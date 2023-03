Lokeraars kunnen stemmen op favoriet BuurtBudget-project

Met dit project vult de stad de behoefte aan een ‘wijkbudget’ in. Lokeren volgt hiermee het voorbeeld van onder meer Gent, Antwerpen, Kortrijk en Diest. “Door onze inwoners over een deel van ons gemeentelijk budget zelf te laten beslissen met betrekking tot de realisatie van kleine, nuttige initiatieven in hun buurt, worden straten, buurten en wijken in onze stad alleen nog maar aangenamer”, stelt schepen van Financiën, Stefan Walgraeve (Open Vld).

Tussen september en december 2022 konden Lokeraars hun voorstellen doorgeven via het Denkmee-platform of via papieren invulformulieren. Nadien volgde er een analysefase waarbij een selectiecommissie, bestaande uit de voorzitters van de stedelijke adviesraden, de bevoegde stadsdiensten en het stadsbestuur zich uitvoerig bogen over de invulling, haalbaarheid en wenselijkheid van de ingediende projecten. Nu is de uitkomst van die grondige analyse gekend en weten we welke buurtprojecten doorgaan naar de volgende fase, de stemmingsronde.

In totaal gaan er 15 buurtprojecten mee naar de stemming (zie onder). Tot en met 30 april krijgen de inwoners uit Lokeren de kans om te stemmen op hun favoriete buurtproject. Stemmen kan digitaal via denkmee.lokeren.be of via het papieren stemformulier dat beschikbaar is in het stadhuis, de Bibliotheek en het Cultuurcentrum.

De geselecteerde buurtprojecten op een rij:

Bergendries-Kopwijk (1): Parkje Kopkapelstraat, educatieve ontmoetingsplaats voor buurt en school

Lokeren Centrum-Stationswijk (3): Aanleg multifunctioneel plein tussen Vlas- en Jutestraat; Peperkoekdreef wordt beleefdreef!; Verfraaiingswerken Oude Durme

Oudenbos-Nieuwpoort (1): Beleef Oudenbos: boogjeswandeling

Eksaarde (1): Belevingstuin WZC Hof van Eksaarde

Spoele-Naastveld-Everslaar (2): Kan10, brengt buren en gezinnen samen; Zet een boompje op in Lokeren-Zuid

Daknam (1): Extra speelgelegenheid aan de troon van Koning Nobel

Doorslaar (1): Bankjes in Kaaswinkeldreef en Smetbeekweg

Bospark-Rozen-Oude Bruglaan (1): Warme mooie Bosparkbuurt, de groene long van Lokeren

Hillare-Heiende (1): Heraanleg petanquebaan Heiende (vzw Trefpunt)

Heirbrug- Puttenen (1): Kajakrek aan de Durme (Veerstraat)

Buurtoverschrijdend (3): Een gezellige gevelklap is onbetaalbaar; Extra bankje aan het Molsbroek; Tot straks in de zeecontainer?

