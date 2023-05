Lokeraars kijken binnen in zwembad in aanbouw: “1,26 miljoen liter water nodig om alle baden te vullen”

Nieuw straat­kunst­werk in Kopkapel­wijk siert tunnel

Het straatkunstwerk dat graffitikunstenaars Nekvel en Loves in samenwerking met de Boskesschool op de muren van een viaduct in de Kopkapelwijk aanbrachten is klaar. Het kunstwerk kwam er op initiatief van 11.11.11. Lokeren.