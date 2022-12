Lokeraar Geert aan de slag als productiemedewerker op Chanel-modeshow in Dakar

In Lokeren is Geert vooral gekend als brandweerman en bezieler van percussiebedrijf Make Music. “Door de coronacrisis stonden mijn activiteiten bij Make Music noodgedwongen een tijdje op een lager pitje. Via die weg belandde ik als productiemedewerker in het internationale circuit”, vertelt Geert, die in een verder verleden nog actief was als ‘fixer’ bij Vélo Afrique.