Lokeraar Bob Jennes, het zakelijk brein naast James Cooke: “Soms zijn we precies een getrouwd koppel”

Moerbeke Informati­ca­cri­mi­na­li­teit neemt ook in Moerbeke toe

Tijdens de politieraad van Politiezone Puyenbroeck deze week lichtte korpschef Koen Van Poucke het jaarverslag over 2021 toe. Opvallende vastelling is de stijging van informaticacriminaliteit met meer dan 30% vergeleken met 2020. Moerbeeks politieraadslid Frederic Dierinck (Open Vld) maakt zich zorgen over deze trend.

6 mei