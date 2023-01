Lokeraar Alexander Van Hoecke nieuwe perswoordvoerder Vlaams Belang

Van Hoecke is al enkele jaren actief in de partij. Hij begon in 2020 als inhoudelijk medewerker in het Vlaams Parlement waar hij de beleidsdomeinen Energie en Buitenlandse Zaken opvolgde. Van Hoecke is geboren in Lokeren en 27 jaar oud. Hij studeerde rechten in Gent, waar hij momenteel nog steeds woont.