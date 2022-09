LokArtes ontvangt zondag Boundless Trio

Lokeren Skilpod bouwt op Hoedhaarsi­te nagelnieu­we woonbuurt in amper 4 dagen

Op de Hoedhaarsite in Lokeren verrijst op amper 4 dagen tijd een volledig nieuwe woonbuurt. Hiervoor tekent het modulair bouwbedrijf Skilpod uit Geel. “Een hele buurt bouwen op vier dagen tijd is een ongeziene realisatie in ons land”, zegt mede-oprichter Filip Timmermans.

7 september