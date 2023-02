Lokale afdelingen Jeugd Rode Kruis vieren eeuwfeest

Mustafa (18) plots overleden aan hartaanval: “Het zonnetje in huis op school en enórm behulpzaam. Hij zat nog vol plannen”

Amper drie weken voor hij zijn 19de verjaardag zou vieren, is Mustafa Çakır uit Zele dinsdag plots overleden aan een hartaanval. “Vorige week was hij nog één van de drijvende krachten achter de hulpactie van onze school voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Nu is hij er niet meer. Het is onwezenlijk”, zegt Cathy De Raes, directeur van het Technisch Atheneum in Lokeren. Familie en vrienden reageren geschokt en hartspecialist Pedro Brugada legt uit hoe uitzonderlijk dit is.