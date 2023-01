LEVENSVERHAAL. Geliefde eierboer van Lokerse woensdagmarkt Gerard (96) overleden: “Hij verkocht zijn eieren met een gulle lach”

Veldrijden dames “Ik voelde me een uur lang Wout Van Aert” - Nele De Vos en Meg De Bruyne verdienen respect voor BK in eigen streek

Neen, Nele De Vos en Meg De Bruyne kwamen dit weekend op het Belgisch kampioenschap veldrijden niet in aanmerking voor de prijzen. Toch mogen ze tevreden zijn over hun prestaties, hoewel de einduitslag misschien niet is wat ze vooraf verwacht hadden. Beide rensters werkten een hele of halve thuiswedstrijd af en konden op veel steun van sympathisanten rekenen.

15 januari