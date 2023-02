Leerlingenaantal GO! Technisch Atheneum ziet leerlingenaantal fors stijgen

LokerenHet GO! technisch atheneum in Lokeren groeide de voorbije 2 jaar van 300 leerlingen naar 470 of meer dan 60%. De school zet haar missie ‘TALent achterna’ alle kracht bij in de manier waarop ze het onderwijs voor haar leerlingen vormgeeft en die aanpak wordt gesmaakt door steeds meer Lokerse ouders en jongeren.

“Sinds een aantal jaren zetten we duidelijk in op klasroutines die jongeren structuur en houvast geven en anderzijds werken we aan een kwaliteitsvolle aanpak om onze jongeren capabeler en zelfstandiger te maken om zo beter te kunnen leren,” vertelt directeur Cathy De Raes. “We zijn sterk in het begeleiden en coachen van leerlingen. Onze leerlingen krijgen zelf meer verantwoordelijkheid in hoe ze hun leerproces vormgeven en onze leraren steunen en sturen hen hier in. We voelen dat ouders en jongeren te vinden zijn voor deze specifieke aanpak en ons leerlingenaantal weerspiegelt een groeiend vertrouwen van de Lokerse ouders” besluit De Raes.

Twee nieuwe richtingen

De school heeft intussen 2 nieuwe sterke technische richtingen uitgebouwd. De richting Wellness & Lifestyle krijgt nu al 3 jaar vorm met experten die ervaring opdeden in het volwassenenonderwijs CVO Focus. In de richting Sport werkt een gedreven team, dat hun sporen verdiende in de sportwerking van de stad, en o.a. samenwerkt met GO! atheneum Voskenslaan in Gent. Die kruisbestuiving zorgt voor een unieke werking. De school heeft plannen voor 5 nieuwe richtingen.

Infoavond opvoeden

In samenwerking met de stad organiseert GO! technisch atheneum Lokeren op 28 maart de avond: ‘Jongeren opvoeden: Begrenzen of verbinden.’ Ouders krijgen op dat moment een unieke inkijk in de specifieke didactische aanpak van de school, waarna experte Hilde Leonard dieper ingaat op begrenzend en verbindend opvoeden. Inschrijven kan via de website van de school of info@gotalok.be.

Daarnaast organiseert de school op vrijdagavond 5 mei nog een open-schoolavond van 17u tot 21u. Oud-leerlingen van het GO! technisch atheneum Lokeren mogen zich die avond ook verwachten aan een oud-leerlingenavond, uitgewerkt door de huidige talenten van GO! TAL.

