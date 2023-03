Leerlingen VLOT!-campus Sint-Laurentius lopen stagen in Malta

Leerlingen van verschillende richtingen van de VLOT!-campus Sint-Laurentius volgen momenteel een stage van twee weken in Malta. Hun buitenlandse avontuur kadert in het Europese Erasmus+-project.

Vorig jaar mochten de leerlingen van 7 Business Support uit campus Sint-Laurentius voor een eerste keer proeven van een buitenlandse stage in Malta. “Deze ervaring werd door iedereen heel positief onthaald en daarom zijn we blij deze stage opnieuw te kunnen aanbieden dankzij de steun van Europa”, zegt Stephan Beirnaert, communicatiedirecteur van de VLOT!-scholengroep. “De leerlingen uit de richtingen Business support, Office and Retail, Zorgkundige Duaal en Decoratie en restauratie schilderwerk vertrokken afgelopen weekend richting Malta om er 14 dagen stage te lopen in verschillende bedrijven.”

Maltees gastgezin

Het Erasmus+-project is een Europees project dat leerlingen en leerkrachten de kans biedt om over de grenzen heen stage te lopen. “In juni 2022 kwam het verlossende nieuws dat onze aanvraag werd goedgekeurd”, aldus projectverantwoordelijke Veerle Van Poucke. “Dat was het startsein om in samenspraak met de leerlingen een mooi programma uit te werken waarbij 13 leerlingen twee weken in een Maltees gastgezin zullen verblijven terwijl ze op werkdagen stage lopen en daarnaast het prachtige eiland zullen verkennen.”

De leerlingen zelf zijn enthousiast over hun kans. “Het feit dat we verblijven in een gastgezin en de hele tijd kunnen werken in een Engelstalige omgeving zal mijn taalvaardigheid zeker een boost geven”, zegt Kelly Ravache. “De afgelopen jaren liepen we al stage in Belgische zorginstellingen en ik kijk er echt naar uit om te ervaren hoe het is om in een Maltees educatief centrum mee te kunnen draaien en de vergelijking te kunnen maken”, vult Lore Kaya aan.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.