Leerlingen De Karwij schilderen levensgroot dartsbord op muur café De Retour

Leerkrachten Tony Milliau en Stijn Lambrecht trokken vier halve dagen met hun leerlingen richting het café in de voormalige conciërgewoning van het station. Het resultaat mag er zijn. “Het moeilijkste was het aflijnen van het schilderwerk”, zegt leerling Mohamed (14). “Voor de leerlingen is dit een mooie praktijkervaring en voor de uitbaters en klanten van het café is het een eyecatcher”, aldus de leerkrachten.