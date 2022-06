Leerkrachten tweedekansonderwijs CVO Groeipunt verrassen adjunct-directeur bij afscheid voor pensionering

Het tweedekansonderwijs biedt mensen zonder diploma secundair onderwijs de kans om alsnog hun diploma te halen. Linda gaf haar eerste jaren zelf les wiskunde in het tweedekansonderwijs, maar werd daarna coördinator en adjunct-directeur. Mede onder impuls van Linda groeide de afdeling in Lokeren sterk de afgelopen 15 jaar. Van de start met 6 cursisten in 2007 tot meer dan 200 cursisten in 2022. Ook de mogelijkheid om het diploma te behalen via afstandsonderwijs vormde een extra boost. Carolien Piessens, zorg-en trajectbegeleider tweedekansonderwijs en de trouwe rechterhand van Linda: “We gaan haar enorm missen, maar haar opvolger zal terechtkomen in een team van professionele leerkrachten. Bedankt Linda voor je jarenlange inzet in het tweedekansonderwijs.”