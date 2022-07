Leden BNI – Durmestad bekampen elkaar in Lokerse versie ‘De Mol’

Lochristi Drie maanden na hersenin­farct brengt Laure (27) boek uit “Ik weet nog dat ik dacht: ik ga dood”

Schijnbaar kerngezond en een amper dag terug van vakantie kreeg slagersdochter Laure De Clercq (27) uit Lochristi in maart een herseninfarct te verwerken. Ondanks een zware revalidatie kroop ze de voorbije maanden in haar pen om haar ervaringen neer te schrijven. “Als mijn vader niet zo snel had ingegrepen, was ik er vandaag misschien niet meer.”

16 juli