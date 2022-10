Landbouwers verontrust over plannen Nationaal Park Scheldevallei: “Handen af van landbouwgrond”

Lokeren/MoerbekeAan de Lokerse vestiging van Colruyt deelden land- en tuinbouwers zaterdag boodschappentassen uit om de lokale voedselproductie positief in de kijker zetten. Tegelijkertijd uiten de boeren hun bezorgdheid over de plannen voor de oprichting van het Nationaal Park Scheldevallei. “De bestaande landbouwgrond in onze regio moet gevrijwaard blijven.”

Het stikstofarrest, de stijgende energieprijzen, de droge en hete zomers, een nieuw mestactieplan dat in de steigers staat: landbouwers moeten dezer dagen heel wat problemen het hoofd bieden. In Lokeren maakt de sector zich ook zorgen over de opname van de Moervaartvallei in de kandidatuur voor de oprichting van het Nationaal Park Scheldevallei.

Standpunt stad

“Het Nationaal Park Scheldevallei begoot de afbakening van 10.000 hectare natuurreservaat. De projectgroep van het Nationaal Park overweegt om de Moervaartvallei en dus ook Lokeren mee op te nemen in het project. Dit zien wij niet zitten”, zegt Philippe De Visscher namens de Bedrijfsgilde Lokeren. “Uit ervaringen van vorige projecten weten we dat dit niet veel goeds belooft voor wie in een dergelijke zone woont en werkt. Nu wil Vlaanderen een Nationaal Park Scheldevallei bij dat project laten aansluiten. Daardoor zouden 28 landbouwer uit Lokeren en 18 uit Moerbeke-Waas gronden dreigen te verliezen”, aldus De Visscher. De landbouwers voelen zich geruggensteund door de stad. “De stad heeft in het verleden al aangegeven dat enkel het Molsbroek in aanmerking komt voor een opname in het Nationaal Park Scheldevallei. Lokerse landbouwgronden moeten volgens de stad onaangeroerd blijven. We rekenen erop dat de stad dat standpunt vurig blijft verdedigen bij de Vlaamse regering”, aldus De Visscher.

Volledig scherm Lokale landbouwers delen boodschappentassen uit aan klanten in de Lokerse vestiging van Colruyt. © Yannick De Spiegeleir

Ruimte nodig

Om hun beroep positief in de kijker te zetten, deelden de land- en tuinbouwers zaterdagochtend boodschappentassen uit aan de Lokerse vestiging van supermarktketen Colruyt aan de Gentse Steenweg. ‘Gezond, veilig en duurzaam voedsel’, staat te lezen op de winkeltassen. “Met deze actie willen we de consument een duidelijk signaal geven dat land- en tuinbouw in deze regio broodnodig is om een betaalbare en kwaliteitsvolle voedselvoorziening te blijven garanderen. We mochten heel wat positieve reacties ontvangen”, aldus landbouwer Thijs Vermeulen. “De meeste mensen beseffen de waarde van lokale landbouw. We rekenen erop dat dat besef ook doordringt bij de politiek.” De inzet is volgens Philippe De Visscher niet min. “Als er niks gebeurt, zijn we voor de aanvoer van ons voedsel volledig afhankelijk van het buitenland, want om voedsel te telen, hebben we ruimte nodig.”

