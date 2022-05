Lancering Cultuurlab in CC Lokeren

“Vlaanderen is vandaag een welvarende regio. Dat danken we aan de Vlaamse en de sociale organisaties, die daar al sinds de 19-de eeuw voor geijverd hebben”, zegt Reinoud D’Haese. “Kunnen we die welvaart nu ook behouden in onze snel veranderende wereld? En welke rol kan de culturele Vlaamse beweging daarin spelen? Dat was voor een reeks Vlaamsgezinde lokale werkingen, waaronder de voormalige Vlaamse Cultuurkring Lokeren, het uitgangspunt voor een grondige heroriëntering van de werking. We stellen je Cultuurlab Vlaanderen voor en zijn lokale werking, die voortaan Cultuurlab Lokeren heet. Nadien gaan we graag met de aanwezigen in gesprek: Welke thema’s vinden jullie belangrijk? Hoe maken we dat concreet? Wie werkt graag mee?”