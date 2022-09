Laatstejaars Sint-Lodewijkscollege van 1986 houden reünie na 36 jaar

Het initiatief ging uit van Bart De Canne (Latijn-Wiskunde) en Isabel De Clercq (Latijn-Griekse). “Het idee voor de samenkomst kwam van een oude Facebookpost uit 2015 die mij onder ogen kwam nadat ik eerder dit jaar connecteerde met een medeleerling van destijds. Iemand had zeven jaar geleden gereageerd dat het tof zou zijn om een reünie te organiseren”, aldus Bart De Canne, die zelf in Amerika (California) woont. “Toen ik hoorde dat er nog geen reünie georganiseerd was, besloot ik het heft in handen te nemen omdat ik eind september toch in België was. Isabel zag ook die berichten op FB, en was onmiddellijk enthousiast om mee te helpen organiseren.”

Samen gingen ze op zoek naar zoveel mogelijke e-mailadressen. “Door bij iedereen rond te vragen zijn we uiteindelijk aan zo’n 75-tal e-mailadressen geraakt. Uiteindelijk daagden er 60 mensen op voor de reünie.” Heel wat van de deelnemers woonden nog steeds in Lokeren of omliggende gemeenten, maar enkelen kwamen van verder weg (Puurs, Leuven, Antwerpen etc) en zelfs enkelen die in het buitenland wonen tekenden present (Milaan, Washington DC, San Jose California). “Voor velen was dit de eerste keer in 36 jaar dat ze elkaar hadden ontmoet. Er werden dan ook heel wat telefoonnummers uitgewisseld om met elkaar in contact te blijven”, besluiten Bart en Isabel.