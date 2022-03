Laagvlieger voor rechter nadat hij 230 kilometer per uur rijdt: “Derde zware snelheidsovertreding sinds 2018"

De man leerde blijkbaar niet uit zijn vorige veroordelingen uit 2018. Toen kreeg hij al boetes en een rijverbod omdat hij een keer aan 67 kilometer per uur aan kant werd gezet, en even later een tweede keer toen hij 103 kilometer per uur reed in plaats van 50. Nu deed de man er nog een schepje bovenop, door bijna dubbel zo snel te rijden als toegelaten is op de autosnelweg. De rechtbank vroeg zich af of de man wel geschikt is om te rijden en stuurde hem daarom naar een dokter om dit te controleren. De zaak zal verder gezet worden op 24 juni.