Kwart van bestuurders te snel in Rozenstraat

De hoogst gemeten snelheid in de zone 70 was voor de Heiendestraat waar een bestuurder 103 kilometer per uur reed. Het trieste record voor de zone 50 werd in de Doorslaarsdam genoteerd. Daar vloog een bestuurder met een snelheid van 121 per uur door de straat. In de zone 30 was de hoogste gemeten snelheid 61 kilometer per uur in Daknam-dorp. In de Rozenstraat was het hoogste percentage aan overtredingen. Van de 294 gecontroleerde voertuigen waren er 76 in overtredingen of net geen 26 procent.