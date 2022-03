Kunstenaar Filip Fierens stelt tentoon in de Wasserij

Fierens was in het verleden docent schilder- en tekenkunst aan het toenmalige Hoger Sint-Lucasinstituut in Gent (het huidige Luca School of Arts) en verschillende academies voor deeltijds kunstonderwijs waaronder Waasmunster en Hamme. De voorbije tien jaar werkte hij als beeldend kunstenaar aan een samenhangend oeuvre. “De huidige tentoonstelling, mijn eerste overzichtsexpo sinds meer dan twintig jaar, biedt een selectief overzicht van dat oeuvre”, zegt Fierens. De ruime tentoonstellingshal van de Wasserij wordt ingenomen door 26 schilderijen en tekeningen. “Mijn werken vinden vaak hun oorsprong in onopvallende, dikwijls oude foto’s. Beelden vertellen verhalen of laten ze ontstaan”, aldus de kunstenaar.