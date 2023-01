Kunstacademie opent Poëzietelefoon

Lokeren Snelheids­dui­vel vlamt met 130 kilometer per uur door bebouwde kom met quad: “Ik wist niet dat ik zo snel ging”

Een man uit Lokeren stond vrijdagochtend terecht in de politierechtbank nadat hij met zijn quad betrapt werd op een zware snelheidsovertreding. De man reed maar liefst 130 kilometer per uur in de bebouwde kom en in een zone 70.

20 januari