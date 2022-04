Korpschef opgetogen met oprichting tweede Buurt Informatie Netwerk (BIN) ‘Lammeken – Staakte’: “Ambitie is BIN in elke Lokerse wijk”

LokerenAl 40 Lokerse gezinnen hebben zich aangesloten bij het nieuwe Lokerse Buurt Informatie Netwerk (BIN) in de wijk Lammeken – Staakte. Via zo’n netwerk houden burgers en politie elkaar op de hoogte over verdachte bewegingen of inbraakgevaar in de wijk. “Via het olievlekprincipe hopen we dat de werking van de BIN’s in de toekomst het volledige grondgebied van Lokeren zullen dekken”, zegt korpschef Dirk De Paepe.

Een vlotte communicatie en wisselwerking met de Lokeraars is één van de stokpaardjes van de Lokerse korpschef. Ook de oprichting van Buurt Informatie Netwerken of BIN’s passen in die visie, al ligt het initiatief daarvoor wel bij de burgers. Anderhalf jaar na de oprichting van het eerste Lokerse BIN in de Voetbalwijk, werd met ‘Lammeken – Staakte’ een tweede BIN boven de doopvont gehouden. Na een goedkeuring door Binnenlandse Zaken zal het BIN tegen het begin van de zomer actief zijn.

Initiatief

Initiatiefnemers en coördinators zijn Kizzy Peetermans en haar partner Thomas De Geest. “Zorg dragen voor elkaar in de buurt en het belang van communicatie in veiligheid zijn voor ons belangrijke drijfveren om deze stap te zetten”, erkent het koppel, dat intussen al een 40-tal gezinnen kon warm maken om zich in te schrijven voor het nieuwe BIN. Burgemeester Filip Anthuenis (Open VLD), die het BIN-charter, mee ondertekende, juicht het initiatief toe. “Het is belangrijk dat je mensen kan vinden die zich engageren om hun schouders onder een BIN te zetten.”

Veiligheidsgevoel

Korpschef Dirk De Paepe verduidelijkt de werking van een BIN. “Er wordt een onderscheid gemaakt tussen koude of niet-dringende berichten en warme of dringende berichten. De doelstellingen zijn onder meer het verhogen van het veiligheidsgevoel, het versterken van de sociale cohesie en het indijken van criminaliteit in de desbetreffende wijk of buurt door preventie, verbeteren van communicatie en informatie uitwisseling tussen politie en burgers en het versterken van samenwerking tussen burgers en politie. Vaak is een opstoot in de cijfers een eerste aanzet voor de oprichting van een BIN, maar in de Voetbalwijk moest er nog geen warme berichten verstuurd worden sinds de oprichting. De werking wordt er als een succes ervaren.”

Studie

Commissaris en gemandateerd politiebeambte voor de BIN’s Rudi De Clercq verwijst naar een wetenschappelijke studie die het preventieve nut van de Buurt Informatie Netwerken onderstreept in de strijd tegen inbraken. “Er is volgens het European Crime Prevention Network een sterk bewijs dat het groter risico om betrapt te worden door de BIN’s potentiële inbrekers afschrikt.”

Naast het BIN in de Voetbalwijk en Lammeken – Staakte staan er nog twee nieuwe initiatieven in de steigers. “Zo is er een BIN op komst voor zelfstandige ondernemers in onze industriezone E17 1/2/3/4, Rozen en Waaslandlaan, en dit in nauwe samenwerking met de Vereniging Lokerse Industriëlen”, aldus korpschef De Paepe.

