Koen en Martine zwaaien na 35 jaar af met broodkraam op Wase markten: “Duitser kwam ooit vier sneden brood bestellen”

Vlaaien, semoules of bokkenpoten en verschillende soorten brood. Trouwe klanten vonden decennialang de weg naar het broodkraam van Koen en Martine vlakbij de Sint-Laurentiuskerk. “We hebben 35 jaar lang samen op verschillende markten in het Waasland gestaan, maar nu houdt het op”, vertelt Koen. Met pensioen gaan ze nog niet. Koen gaat aan de slag als magazijnier bij de Lokerse zonnepanelenzaak Linea Trovata. Martine blijft wel nog een vertrouwd gezicht op de markt. Zij gaat helpen in het wafelkraam dat hun vertrouwde standplaats innam.

Brood in wafelkraam

“Met onze beslissing om nu te stoppen met ons kraam willen we vooral zekerheid inbouwen. Als je beiden zelfstandig bent en er duiken gezondheidsproblemen op dan ben je weinig beschermd”, verduidelijkt Koen. Voor heel wat klanten wordt het ongetwijfeld wennen nu ze hun vertrouwd broodkraam kwijt zijn. “Heel wat mensen kwamen deze ochtend nog vragen of ze nog een brood kunnen kopen in het wafelkraam. Ze moeten duidelijk nog even wennen aan de nieuwe situatie”, lacht Martine. “Aan de vrieskou, zoals die er vandaag is, wen je nooit, maar het contact met de klanten maakt de job zo aantrekkelijk.” Al maak je in een zo’n marktkraam ook wel wat mee. “Ooit kregen we een Duitser die vier sneden brood bestelde. Ik had hem eerst niet goed verstaan en dacht dat het om vier broden ging. Naar die sneden heeft hij wel kunnen fluiten”, lacht ze.