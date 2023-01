Klodjan trekt stekker uit ribbetjesrestaurant De Groene Poort: “Gedegouteerd door onmenselijke houding fiscus”

Waasland/Dendermonde Even opwarmen tijdens het shoppen? Kom dan zeker een kijkje nemen in deze 5 koffiebars in Waasland en Dendermon­de

Tijdens deze regenachtige periode kunnen we wel een bakje troost gebruiken. Wij gingen daarom op zoek naar 5 leuke koffiebars in Waasland en Dendermonde. Van Straff in Dendermonde tot Puur B in Waasmunster: met deze koffiehuisjes kom jij de koude dagen door.

7 januari