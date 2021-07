“Kleiner, maar dezelfde kwaliteit”: bubbeleditie Lokerse Feesten valt in de smaak

De paraplu’s en poncho’s moesten al meteen boven gehaald worden vlak voor het optreden van The Haunted Youth die de 46e editie van de Lokerse Feesten op gang mochten spelen. Gelukkig stak af en toe ook de zon haar neus aan het venster en er tekende zich zelfs even een regenboog af boven het podium. Caroline Van Hese, Natasha De Roos en Sarah Tempelaere genoten aan een tafeltje van een fles bubbels. “Het is vrijdagavond en we kunnen eindelijk nog eens genieten van live muziek. De regen is voor ons geen spelbreker”, zeggen de vriendinnen.

Volledig scherm Regenboog boven het podium op de Grote Kaai. © Bert Reniers

Triggerfinger

Ook Kris Vervaet, de voormalige bakker op het Stationsplein in Lokeren, kwam genieten van de eerste festivalavond samen met zijn vrouw Manuela en hun vriendinnen Martine en Ruth. “Als ik vroeger moest bakken zat dit er nooit in op vrijdagavond. De enige festivalavond waar we wel aanwezig waren een paar jaar geleden was die met Triggerfinger. Toen moest het plein geëvacueerd worden door het noodweer. Hopelijk komt het vanavond zo ver niet”, lacht Kris. “Normaal gingen we hier vorige zomer Lionel Richie bewonderen. Dat zit er dit jaar niet in, maar hopelijk zingt hij het nog wat langer uit en komt hij ooit toch nog naar Lokeren.”

Volledig scherm Caroline, Natasha en Sarah klinken op de start van de 46e Lokerse Feesten. © Yannick De Spiegeleir

De 400 bubbeltafels voor 4 personen op de Grote Kaai werden gisteren niet allemaal ingenomen. Een zestigtal tafeltjes bleef leeg, maar dat had het festivalbestuur ingecalculeerd, zegt voorzitter Timothy Heyninck. “We zijn er nooit van uitgegaan dat we alle avonden zouden uitverkopen. Toen we ons programma hebben vastgelegd werd er gezegd dat festivals na 13 augustus onder hun normale vorm zouden kunnen plaatsvinden (intussen zijn Pukkelpop en Tomorrowland afgelast, red.). Dus ook met groepen die naar ons festival kwamen.”

Het festivalterrein oogt dit jaar anders, met in de eerste plaats de bubbeltafels, maar ook de VIP-tent is niet van de partij en er zijn slechts 8 in plaats van 3 togen. Ook het podium is kleiner. “We werken dit jaar niet met internationale megaproducties. We zijn dit jaar noodgedwongen kleiner, maar aan kwaliteit willen we absoluut niet inboeten”, aldus ondervoorzitter Bart Nonneman.

Volledig scherm Gepensioneerd bakker Kris Vervaet, zijn vrouw Manuela en hun vriendinnen Ruth en Martine zitten aan de voorste tafeltjes. © Yannick De Spiegeleir

Fier

Er is nog nooit zoveel tijd en werk gekropen in het voorbereiden van de Lokerse Feesten als dit jaar klonk het vooraf bij het festivalbestuur. “En dat is geen overdreven uitspraak”, zegt Heyninck. “Omdat het lang niet duidelijk was wat er mogelijk zou zijn, hebben we verschillende scenario’s uitgewerkt voor deze zomer, maar we zijn fier op onze medewerkers dat we dit kunnen verwezenlijken. Over tien dagen heen zullen hier weer 500 vrijwilligers in de weer zijn.”

Volledig scherm De bediening op het festivalterrein gebeurt dit jaar aan de tafeltjes. © Yannick De Spiegeleir