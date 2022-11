Kledingzaak Xtasa heropent deuren vernieuwde winkel in Kerkstraat

Xtasa is een kledingzaak die zich focust op trendy en betaalbare mode voor vrouwen en telt naast zijn winkel in Lokeren ook vestigingen in Oudenaarde en Kortrijk. “Onze winkel in Lokeren bestaat sinds 2019. Klantvriendelijkheid en persoonlijk stijladvies staan centraal in onze aanpak. In ons assortiment vind je zowel kledij, schoenen als accessoires”, zegt Ann Bocklandt. er gelegenheid van de heropening kreeg Xtasa Lokeren een bezoek van schepen van Lokale Economie Claudine De Waele (Open Vld).